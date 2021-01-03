Beşiktaş: "Yönetim Kurulu üyelerimize yapılan saldırıyı kınıyoruz"
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Beşiktaş: "Yönetim Kurulu üyelerimize yapılan saldırıyı kınıyoruz"

03.01.2021 22:29 | Son Güncelleme: 03.01.2021 22:46
Beşiktaş:

Beşiktaş, Kayserispor deplasmanında, yönetim kurulu üyelerinin içinde bulunduğu locaya yapılan saldırıyı kınadı.

Beşiktaş, Kayserispor deplasmanında, yönetim kurulu üyelerinin içinde bulunduğu locaya yapılan saldırıyı kınadı.

Süper Lig'in 16. haftadasında Kayserispor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta, siyah-beyazlı yönetim kurulu üyelerinin bulunduğu locaya yapılan saldırı hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan saldırıyı kınayan siyah-beyazlılar, konu hakkında resmi siteden şu ifadelere yer verdi:

"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı müsabakayı izlemek üzere Bş. Bld. Kadir Has Stadyumu'nda bulunan Yönetim Kurulu Üyelerimize, karşılaşmayı takip ettikleri locada saldırıda bulunan kişileri şiddetle kınıyoruz.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin ne Kayseri şehrimizi ne de Kayserispor camiasını temsil etmediklerini biliyor, futbolun güzelliğine gölge düşüren bu tür olayların bir daha asla yaşanmamasını tememni ediyoruz.

Yönetim Kurulu Üyelerimize yapılan saldırıdan en az bizim kadar üzüntü duyduğuna yürekten inandığımız Kayserispor Camiasının Başkanı Sayın Berna Gözbaşı, Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'yi telefonla arayarak üzüntülerini ifade etmiştir.

Kulübümüz, Yönetim Kurulu Üyelerimize saldırıda bulunan kişiler hakkında hukuki süreç başlatacak ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Doğan

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