BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş Kulübü'nden Burak Elmas'a sert yanıt

"Ülke puanını bahane ederek kurallara, yönetmeliklere aykırı taleplerine kılıf aramak için İzmir'e gitmeleri, üstelik uçaklar Barcelona'dan da, İzmir'den de İstanbul'a ulaşıyorken bunu yapmış olmaları kafalarında saklı niyetlerini gerçekleştirmek için uyguladıkları planın bir parçası mıdır?"

"Galatasaray maçımızın ertelenmesiyle ilgili ne Galatasaray Spor Kulübü'nden ne Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ne de bir başkasından Kulübümüze ve yöneticilerimize hiçbir talep gelmemiştir"

"Galatasaray - Beşiktaş maçıyla ilgili olarak "Aslanlar gibi rakibimizin karşısına çıkacağız" ifadelerini kullanan Galatasaray Başkanına ve camiasına 17 Mart Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona karşısına da aslanlar gibi çıkmalarını tavsiye ediyoruz"

İSTANBUL,

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın 'erteleme' açıklamalarına sert yanıt verdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

Demirören Haber Ajansı / Spor