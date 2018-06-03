Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a İlk Tebrik Beşiktaş'tan Geldi
Beşiktaş, bugün yapılan seçimde Fenerbahçe başkanlığına seçilen Ali Koç'u tebrik etti.
Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Ali Koç'u tebrik etti.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Ali Koç'un oy çokluğuyla Başkanlık görevine seçildiğini öğrenmiş bulunmaktayız.
Ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz Fenerbahçe'ye başkan seçilen Ali Koç ve Yönetim Kurulu arkadaşlarına görevlerinde başarılar dileriz."
YORUMLAR