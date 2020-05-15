HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Beşiktaş Kulübü'nde virüs nasıl yayıldı?

Kimsenin olmadığı idmanlarda sorun yaşanmadıTakım idmanlarına geçilince virüs patladıTestler geç mi yapıldı?

Beşiktaş Kulübü'nde virüs nasıl yayıldı?
15.05.2020 12:02 | Son Güncelleme: 15.05.2020 12:02

Kimsenin olmadığı idmanlarda sorun yaşanmadı

Takım idmanlarına geçilince virüs patladı

Testler geç mi yapıldı?Başkan Ahmet Nur Çebi tedbirsiz mi davrandı?Erdal Torunoğulları ve yurt karantinasındaki 5 futbolcu kurtulduBundan sonra ne olacak?

Ali DANAŞ -

Beşiktaş, 5 gün arayla yapılan 2 koronavirüs testinde başta başkan Ahmet Nur Çebi ve 2 futbolcu olmak üzere toplam 10 kişinin sonuçlarının pozitif çıkmasıyla büyük bir şok yaşıyor.Sonuçları pozitif çıkan diğer 7 kişinin arasındaki tercüman, malzemeci ve sağlık çalışanının futbolcularla en yakın mesafeye giren kişiler olması, yeni vakaların çıkma ihtimali açısından da tehlikenin geçmediğini gösteriyor.Pozitif vaka sayısının bu kadar çok olması, idmanların erken başlamasından, futbolcu, teknik personel ve tesis çalışanlarının iyi önlem almadığı ve kendi izolasyonlarını yapmakta yetersiz kaldığını gösteren tartışmaları da alevlendirmiş durumda. Bu tartışmalara TFF Sağlık Kurulu tarafından hazırlanarak, ilk bölümü 1 Mayıs'ta kulüplere gönderilen Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün dikkate alınmadığını da eklemek mümkün.İşte Beşiktaş'ın en başından itibaren Koronavirüs seyri şu şekilde: KİMSENİN OLMADIĞI İDMANLARDA SORUN YAŞANMADISiyah beyazlılar idmanlara en erken başlayan takımlardan birisiydi.Teknik direktör Sergen Yalçın, 20 Nisan'da futbolcuların da talepleriyle sadece küçük gruplar halinde ve aralarında en az 1.5-2 metre olacak şekilde antrenman yapmalarına izin verdi. Buradaki en önemli ayrıntı ise, o dönemde tesiste minimum personel olması ve futbolcuların tesisin içini kullanmamasıydı. Oyuncular evde giyinip araçlarıyla geldikten sonra doğrudan sahaya çıkıp koşu ağırlıklı idman yaparak, bitiminde yine doğrudan araca binerek evlerine gitti. Bu şekilde yaklaşık 8-9 idman yapıldı.TAKIM İDMANLARINA GEÇİLİNCE VİRÜS PATLADIFutbol Federasyonu'nun liglerin 12 Haziran'da başlayacağını açıklamasından sonra resmi idmanlara geçen siyah beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde daha kalabalık gruplar halinde çalıştı.İdmanlara malzemeci, fizyoterapist, masör, teknik heyetin de eklenmesi ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nin çalışan personel kapasitesinin de artırılmasıyla, tesis içinde 100 kişiye ulaşan bir insan sirkülasyonu yaşanmaya başlandı. Bu sürede Nevzat Demir Tesisleri baştan aşağı dezenfekte edildi, her noktaya temizleme jelleri konuldu, hatta kamp tesisi girişine dezenfekte kabini bile yerleştirildi.TESTLER GEÇ Mİ YAPILDI?Takım halinde antrenmanlara başladıktan 3 gün sonra koronavirüs testine girildi ve dördüncü gün yani 9 Mayıs'ta açıklanan sonuçlarda bir futbolcu ile teknik personelin pozitif olduğu belirtildi.Burada sorgulanan ve tartışılan konu ise siyah beyazlıların virüs testini geç yaptırdığı şeklinde. TFF tarafından 1 Mayıs'ta ilk bölümü açıklanan 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ndeki en önemli ayrıntı, bir kaç aşamada gösterilen idman protokollerinde, her evre başlamadan mutlaka test yapılması şeklindeydi.Siyah beyazlılar 5 Mayıs'ta takım idmanlarına başlamadan önce test yaptırmadı ve kimde ne olduğu bilinmeden 3 gün idman yapıldı. Dördüncü günde yapılan testlerde 2, dokuzuncu günde yapılan testlerde de 8 olmak üzere 10 kişide pozitif vakaya rastlandı.Görüldüğü gibi yaklaşık 100 kişinin bulunduğu Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde virüsü dışarıda kapmış olan bir veya bir kaç kişi, hem takıma hem de personele yaymış oldu.BAŞKAN AHMET NUR ÇEBİ TEDBİRSİZ Mİ DAVRANDI?Siyah beyazlılarda Başkan Ahmet Nur Çebi'nin testinin de pozitif çıkmasıyla yaşanan şok doruğa ulaştı.61 yaşındaki başkan Çebi, 'çok dikkat etmeme ve tüm tedbirleri almama rağmen bulaştı' dese de, neredeyse her gün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde olduğu için virüsü kaptı.Futbolcuların ilk idman yapmaya başladığı 20 Nisan'da tesislere gelen ve tüm gün orada kalan Çebi, sonraki günlerde de sık sık tesislere gitti ve vaktinin büyük bölümünü orada geçirdi. Bunun sebebi ise 50 milyon Euro'yu aşan ve 30 milyon Euro'ya düşürülmeye çalışan takım bütçesiydi. Transferden Sorumlu Yönetici Erdal Torunoğulları'nın yurtdışından gelememesinden dolayı Asbaşkan ve Futbol A Takım Sorumlu Yöneticisi Emre Kocadağ ile birlikte futbolcularla maaş indirimi ve yeni sözleşmeler konusunda görüşen başkan Çebi, Ümraniye'deki kalabalıktan etkilendi ve virüse yakalanmaktan kurtulamadı.ERDAL TORUNOĞULLARI VE YURT KARANTİNASINDAKİ 5 FUTBOLCU KURTULDUBu durumdan etkilenmeyen kişiler ise Transferden Sorumlu Yönetici Erdal Torunoğulları ve yurtdışından döndükten sonra karantinaya alınan Lens, Boateng, Ljajic, N'Koudou ve Ruiz oldu.Erdal Torunoğulları dönüşte 14 gün yurt karantinasına gireceği için şimdilik dönmeyi düşünmüyor ve takımla ilgili tüm takiplerini video konferans yöntemiyle yapıyor. Önümüzdeki hafta yurt karantinası bitecek 5 futbolcu ise, antrenmanlar süresiz iptal edildiği için ev izolasyonuna geçecek.BUNDAN SONRA NE OLACAK?Beşiktaş'ta futbolcular ve personel için hala tehlike geçmiş değil.Koronavirüsün kuluçka süresinin 14 gün olmasından dolayı 'test sonucu negatif çıkanlar hala tedirginlik yaşıyor' demek yanlış olmaz.

Siyah beyazlılar bundan sonra da koronavirüs testlerini yaptırmaya devam edecek. Şu anda alınan ilk önlem ise tüm test sonuçları tamamen negatife dönünceye kadar Nevzat Demir Tesisleri'ni tamamen kapatmak oldu. Olayın psikolojik boyutlarını da düşünen siyah beyazlılar,  yönetimin, takımın ve personelin yaşadığı yıkım ve tedirginlik giderilinceye kadar antrenmanlara başlamayı düşünmüyor.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Spor
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Galatasaray Futbol Takımı'ndaki bir personelde koronavirüs tespit edildi Spor
Galatasaray Futbol Takımı'ndaki bir personelde koronavirüs tespit edildi
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir Spor
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım Spor
Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım
Fenerbahçe, Acun'un 'sol bekin kralı' dediği Kwadwo Asamoah'ı transfer ediyor Spor
Fenerbahçe, Acun'un "sol bekin kralı" dediği Kwadwo Asamoah'ı transfer ediyor
FIFA Al-Ittihad'ın, Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti Spor
FIFA Al-Ittihad'ın, Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti
Erman Toroğlu'ndan sert eleştiri: Futbolcuların testi negatif ama eşleri AVM'de geziyor, bunlar nasıl profesyonel?
Erman Toroğlu'ndan sert eleştiri: Futbolcuların testi negatif ama eşleri AVM'de geziyor, bunlar nasıl...
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaş talep etti
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaş talep etti
Augsburg Teknik Direktörü Herrlich, diş macunu almak için karantinayı ihlal etti ve yeniden karantinaya alındı
Augsburg Teknik Direktörü Herrlich, diş macunu almak için karantinayı ihlal etti ve yeniden karantinaya alındı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi
Alman kaleci Loris Karius, saç ektirdikten sonra Türkiye'den ayrıldı
Alman kaleci Loris Karius, saç ektirdikten sonra Türkiye'den ayrıldı
Brezilyalı eski futbolcu Lincoln: Galatasaray'ın müthiş bir taraftarı vardı
Brezilyalı eski futbolcu Lincoln: Galatasaray'ın müthiş bir taraftarı vardı
Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor
Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol
Koronavirüs nedeniyle değiştirilen 5 oyuncu değişikliği kuralını, ilk kez Almanya Bundesliga uygulayacak
Koronavirüs nedeniyle değiştirilen 5 oyuncu değişikliği kuralını, ilk kez Almanya Bundesliga uygulayacak
Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım
Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım
Yıldız futbolcu ve sevgilisine kaset şantajı! Polise başvurdular
Yıldız futbolcu ve sevgilisine kaset şantajı! Polise başvurdular
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı
Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız
Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız
Arsenal'in eski futbolcusu Nicklas Bendtner kumarda 50 milyon TL kaybetti
Arsenal'in eski futbolcusu Nicklas Bendtner kumarda 50 milyon TL kaybetti
Rıdvan Dilmen'den maçların oynanmasını isteyenlere sert tepki: Tiyatro izliyoruz
Rıdvan Dilmen'den maçların oynanmasını isteyenlere sert tepki: Tiyatro izliyoruz
Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ameliyat sonrası ilk açıklama: Kulüple ilgili çalışmalara devam edeceğim
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ameliyat sonrası ilk açıklama: Kulüple ilgili çalışmalara devam edeceğim
Libertadores ve Sudamericana'da; topu öpmek, tükürmek ve forma değiştirmek yasaklandı
Libertadores ve Sudamericana'da; topu öpmek, tükürmek ve forma değiştirmek yasaklandı
TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı
TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı
Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi
Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi
Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz
Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz
4 futbolcusu koronavirüse yakalanan Erzurumspor'da 72 kişi karantinaya alındı
4 futbolcusu koronavirüse yakalanan Erzurumspor'da 72 kişi karantinaya alındı
N'Sakala, Beşiktaş'la sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanladı
N'Sakala, Beşiktaş'la sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Berat Albayrak Fahrettin Koca Mustafa Destici Sırrı Süreyya Önder
Magazin Tarkan Sinan Özen Serdar Ortaç Kerem Alışık
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Mehmet Özdilek Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Çocuk Karar Futbol Beşiktaş
Şu an buradasınız: Beşiktaş Kulübü'nde virüs nasıl yayıldı? - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 12:48:25. #1.15#
title