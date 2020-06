Beşiktaş Kulübü'nde tarihi destek kampanyasının startı verildi Başkan Ahmet Nur Çebi: Hedefimiz 15-20 milyon taraftarımızın 'SMS' yollayarak Beşiktaş'a destek olması"Beşiktaş'ın 'Bırakmam Seni' diyen 20 milyon taraftarı var. Öyle umuyorum.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Siyah-beyazlı kulüp için başlattıkları bağış kampanyasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Beşiktaşımıza verecekleri her kuruşun yerinde kullanacağını ve bu konuda da şeffaf olacağımıza söz veriyorum" dedi.Başkan Ahmet Nur Çebi, taraftarın ve Beşiktaş'a gönül verenlerin desteği ile başlatılan destek kampanyası hakkında Vodafone Park'ta bir basın toplantısı düzenledi.Başkan Çebi, sözlerine şu ifadelerle başladı;"Sosyal mesafeye uyarak, dijital ortamda da katılımcılarla beraber bir toplantı düzenliyoruz. Bu pandemi döneminin el birliğiyle, beraberce pozitif yönde atlatacağımızı görüyoruz. Bu süreçte özellikle sağlık görevlilerine teşekkür etmek istiyorum.""8 MAÇI KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ"Ligde kalan 8 maçı da kazanmak istediklerini ifade eden Çebi, "Beşiktaş'ın en önemli sportif faaliyetlerinden biri olan futbol takımı ve seyircili hali imkansız hale gelmiştir. Taraftarsız oynayacağımız 8 maçımız var. Herkes kadar biz de iddialıyız. 8 maçı kazanmak için sahaya çıkacağız" şeklinde konuştu."BEŞİKTAŞIMIZA VERECEKLERİ HER KURUŞUN YERİNDE KULLANACAĞINI SÖYLEYEBİLİRİM"Destek kampanyasının taraftarın ve Beşiktaş'a gönül verenlerin desteği ile oluşturulduğunu vurgulayan Başkan Çebi, "Ekonomik anlamda Beşiktaşımız için 19 Mart'ta düzenlediğimiz bir bağış kampanyası vardı ama pandemi nedeniyle ertelenmişti. Pandemiden önce de Beşiktaş'ın zor durumda olduğunu söylemiştik. Taraftarımız da beni her gördüğünde, 'Bağış kampanyası istiyoruz. Beşiktaşımıza destek olmak istiyoruz" dediler. Bu kampanya Beşiktaş taraftarının isteğiyle oluşmuş bir bağış kampanyasıdır. Milyonlarca taraftarımızın bize destek vereceğini ve bu zor dönemi aşacağımızı düşünüyorum. Beşiktaşımıza verecekleri her kuruşun yerinde kullanacağını söyleyebilirim. Bu konuda da şeffaf olacağız. Geleceği tesis etmek anlamında kullanılacağına söz veriyorum.Beşiktaş taraftarının maddi ve manevi desteğine ihtiyacımız var. Herkes Beşiktaş'ı çok sevebilir ama taraftarın, aile bütçesini de gözeterek bağış yapmasını rica ediyorum. Bağışın miktarından çok, katılım sayısının yüksek olması bizim için önemli.Ayrıca Beşiktaşlı iş adamlarının ve iş kadınlarının da vereceği desteğe ihtiyacımız var. Destek verenlerin de Beşiktaş'ın şanlı tarihine yazılacağını belirtmek istiyorum" diye konuştu."BEŞİKTAŞ'I UÇURACAĞIMIZA VE YENİ BİR SAYFANIN AÇILACAĞINI BEYAN ETMEK İSTİYORUM"Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu kampanya ile uzun süreli ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmak istediklerini ifade ederek, "Hedefimiz uzun süreli ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmak. Beşiktaş'ı, yapılacak bağışlar ve manevi destekle yukarı çıkaracağız. Beşiktaş'ı uçuracağımıza ve yeni bir sayfanın açılacağını beyan etmek istiyorum.Bizim bir davamız var ve bu davadan vazgeçmeyeceğiz. Bu dava bitene kadar buradan gitmeyeceğiz. Bu dava Beşiktaş'ın değerleri ile evrensel bir kulüp olması davasıdır" dedi."15-20 MİLYON SMS BEKLİYORUZ"Destek kampanyasına 15-20 milyon taraftarın SMS'le katılmasını hedeflediklerini dile getiren Çebi, "Hedefimiz 15-20 milyon taraftarımızın 'SMS' yollayarak Beşiktaş'a destek olması. Bu tür şeylerde kimin gönlünden ne kopar bilemiyoruz. 15-20 milyon taraftarımız var, biliyoruz. SMS'ler ve iş adamları rakamı belirleyen bir faktör olacaktır. 15-20 milyon taraftarımızın birer kere SMS atması hedefimizdir" diye konuştu."ARKADAŞLARIMLA OMUZ OMUZA YÜRÜYECEĞİZ"Başkan Çebi, bir soru üzerine yönetim kurulundan çok memnun olduğunu belirterek, "Yönetim kurulumuzdan çok memnunum. Arkadaşlarımla omuz omuza yürüyeceğiz" diye konuştu."BEŞİKTAŞ'IN 'BIRAKMAM SENİ' DİYEN 20 MİLYON TARAFTARI VAR"Bir soru üzerine de Çebi, "Beşiktaş'ın 'Bırakmam Seni' diyen 20 milyon taraftarı var. Öyle umuyorum. Beşiktaş'ın 20 TL'yi bulamayan taraftarı da vardır. 1 lira da, 1000 lira da aynıdır" ifadelerini kullandı.Çebi ayrıca, hedefledikleri rakamı 10 gün içerisinde yakalayabileceklerine inandığını söyledi.

Başkan Çebi son olarak, Beşiktaş'ın geleceğini kurmak için bu kampanyayı düzenlediklerini sözlerine ekledi.

