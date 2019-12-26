Beşiktaş Kulübü: Mensah'ın transferi ile ilgimiz yoktur
Beşiktaş Kulübü, İstikbal Mobilya Kayserispor futbolcusu Bernard Mensah'ı devre arasında transfer edileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
26.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:30
Beşiktaş Kulübü, İstikbal Mobilya Kayserispor futbolcusu Bernard Mensah'ı devre arasında transfer edileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kayserispor Kulübü futbolcusu Bernard Mensah'ın futbol takımımıza transferi ile ilgimiz yoktur." denildi.
25 yaşındaki Ganalı futbolcunun Mayıs 2022'ye kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.
Kaynak: AA
HABER YORUMLARI