Beşiktaş Kulübü, Kilisli Çocukları Ağırladı

Beşiktaş Kulübünün UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih maçına davet ettiği Kilisli çocuklar, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş Kulübü, Kilisli Çocukları Ağırladı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kilis  Vali Yardımcısı Osman Uğurlu ve 20 öğrenci, maç öncesi İstanbul'u gezme fırsatı  buldu.

Kilis'e yönelik terör saldırısında yakınlarını kaybeden ve evleri  hasar gören çocuklar, Beşiktaş Kulübünün destek verdiği organizasyon kapsamında  Çengelköy'de kahvaltı yaptıktan sonra Boğaz'da tekne turuna çıktı. Kilisli  öğrenciler, daha sonra Milli Saraylar'ı gezdi.

Kaynak: Skorer

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