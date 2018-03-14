Beşiktaş Kulübü, Kilisli Çocukları Ağırladı
Beşiktaş Kulübünün UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih maçına davet ettiği Kilisli çocuklar, İstanbul'a geldi.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kilis Vali Yardımcısı Osman Uğurlu ve 20 öğrenci, maç öncesi İstanbul'u gezme fırsatı buldu.
Kilis'e yönelik terör saldırısında yakınlarını kaybeden ve evleri hasar gören çocuklar, Beşiktaş Kulübünün destek verdiği organizasyon kapsamında Çengelköy'de kahvaltı yaptıktan sonra Boğaz'da tekne turuna çıktı. Kilisli öğrenciler, daha sonra Milli Saraylar'ı gezdi.
Kaynak: Skorer
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