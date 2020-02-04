Beşiktaş Kulübü: "Kendi çıkarlarını gözeten bazı kesimlerce kuralların dışına taşırılmaya çalışılan...
Beşiktaş Kulübü: "Kendi çıkarlarını gözeten bazı kesimlerce kuralların dışına taşırılmaya çalışılan bu oyunu biz o kesimlere de kuralına göre oynatacağız!"
04.02.2020 15:01 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:06
Beşiktaş Kulübü: "Kendi çıkarlarını gözeten bazı kesimlerce kuralların dışına taşırılmaya çalışılan bu oyunu biz o kesimlere de kuralına göre oynatacağız!" - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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