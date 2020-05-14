Beşiktaş Kulübü, Kasımpaşa'ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu
Beşiktaş Kulübü, Kasımpaşa'da iki futbolcunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasından dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı.
14.05.2020 17:34 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:34
Beşiktaş Kulübü, Kasımpaşa'da iki futbolcunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasından dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kasımpaşa Spor Kulübünün Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA