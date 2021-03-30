Beşiktaş Kulübü, futbolcu Ajdin Hasic'in sakatlandığını açıkladı
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Beşiktaş Kulübü, futbolcu Ajdin Hasic'in sakatlandığını açıkladı

Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Beşiktaş Kulübü, futbolcu Ajdin Hasic'in sakatlandığını açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Ajdin Hasic'in milli takımda sakatlık geçirdiğini duyurdu.

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Beşiktaş Kulübü, Ajdin Hasic'in milli takımda sakatlık geçirdiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bosna-Hersek 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın Karadağ ile oynadığı 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme turu grup müsabakasında sol dizinden sakatlanarak oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ajdin Hasic'e yapılan MR incelemesi sonucunda, ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması tanısı konulduğu, milli takım sağlık ekibinden tarafımıza bildirilmiştir. Futbolcumuz Ajdin Hasic'in tedavi ve rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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