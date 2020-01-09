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Beşiktaş Kulübü Futbol A.Ş.'de Fikret Orman ibra edilmedi (2)

Beşiktaş Kulübü Futbol A.Ş. Genel Kurulu'nda, 01.06.2018 - 31.05.2019 dönemine ilişkin eski başkan Fikret Orman oy çokluğu ile ibra edilmedi.

09.01.2020 13:54 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:54
Beşiktaş Kulübü Futbol A.Ş.'de Fikret Orman ibra edilmedi (2)

Beşiktaş Kulübü A.Ş. Genel Kurulu'nda, 01.06.2018 - 31.05.2019 dönemine ilişkin eski başkan oy çokluğu ile ibra edilmedi.

Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu bugün yapıldı. Futbol A.Ş. Genel Kurul'unda, 01.06.2018 - 31.05.2019 hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerden dolayı eski başkan Fikret Orman oy çokluğu ile ibra edilmedi. Bundan sonraki süreçte, ibra edilmeyen Fikret Orman'ın dava açacağı belirtildi. Kulüp derneğinin de dönem zararı olan 305.711.408 TL'nin karşılanması için Orman'a karşı dava açma yoluna gideceği kaydedildi.


Kaynak: DHA
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