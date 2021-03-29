Beşiktaş Kulübü, eski başkanlarından Abdullah Ziya Kozanoğlu'nu andı

Beşiktaş Kulübü, eski başkanlarından Abdullah Ziya Kozanoğlu'nu vefatının 55. yıl dönümünde andı.

Beşiktaş Kulübü, eski başkanlarından Abdullah Ziya Kozanoğlu'nu vefatının 55. yıl dönümünde andı.

Kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Eski başkanlarımızdan Abdullah Ziya Kozanoğlu'nu vefatının 55. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz." denildi.

16 Ocak 1906'da doğan Kozanoğlu, 1942-1950 ve 1952-1955 yılları arasında iki dönem Beşiktaş'ta başkanlık yaptı. Kozanoğlu, 29 Mart 1966'da vefat etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan