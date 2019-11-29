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Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı yarın yapılacak

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun olağan toplantısı yarın yapılacak.

29.11.2019 10:10 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:10
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı yarın yapılacak

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun olağan toplantısı yarın yapılacak.

'nin ilk kez kulüp başkanı olarak katılacağı toplantı, 'taki toplantı alanında saat 10.30'da başlayacak.

Toplantıda Divan Başkanlık Kurulunun faaliyetlerinin açıklanmasının ardından Denetim Kurulunun raporu sunulacak ve yönetim kurulunun çalışmaları üyelere aktarılacak.

Kaynak: AA
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