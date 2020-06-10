Beşiktaş Kulübü Destek Kampanyası'nın detayları 12 Haziran Cuma günü belli olacak Beşiktaş Kulübü, taraftarın ve Beşiktaş'a gönül verenlerin desteği ile bir kampanya başlatıyor.

Beşiktaş Kulübü, taraftarın ve Beşiktaş'a gönül verenlerin desteği ile bir kampanya başlatıyor. Gerçekleştirilecek kampanyanın detayları, siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 12 Haziran Cuma günü Vodafone Park'ta gerçekleştireceği basın toplantısıyla belli olacak. Kaynak: AA