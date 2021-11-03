Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: Trabzonspor maçının pazar günü oynanmasını çok isterdik"

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - "Galatasaray yöneticisi ayıp etmiş, yanlış konuşmuş"

"MHK başkanı ve yönetimi değişti, bu iş düzelmiyor. MHK başkanını görevden almak, 'Kuşa bak' demek oluyor"

İSTANBUL, - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, sezon başından bu yana yaşanan sakatlıkların performanslarını olumsuz etkilediğini söyledi. Çebi, "MHK başkanı ve yönetimi değişti, bu iş düzelmiyor. MHK başkanını görevden almak, 'Kuşa bak' demek oluyor" derken, Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'in Beşiktaş ile ilgili yaptığı açıklamalara da tepki gösterdi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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