Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'nin şirketine ait aracı çalan şüpheli yakalandı

Mikail BIYIKLI / Üsküdar'da Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ailesinin evinin önünden güvenlik kulübesinden aldığı kontak anahtarıyla park halindeki 3 Milyon 500 bin lira değerindeki otomobili çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Mikail BIYIKLI/ Üsküdar'da Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ailesinin evinin önünden güvenlik kulübesinden aldığı kontak anahtarıyla park halindeki 3 Milyon 500 bin lira değerindeki otomobili çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Olay Üsküdar'da 15 Ağustos Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Anıl K. isimli şüpheli Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ailesinin yaşadığı evinin önüne geldi. Güvenlik görevlisinin ayrılmasını bekleyen şüpheli, güvenlik kulübesinden kontak anahtarını aldı. Şüpheli, 3 milyon 500 bin lira değerindeki lüks aracı alarak kaçtı. Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler 110 noktada güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Şüphelinin aracın plakasını değiştirdiği, Avrupa yakasına geçerek Maslak'ta bir depoya girdiği belirlendi. Şüpheli Anıl K.'nın lüks aracı, oto tamircisi Eren Y.(38) ve Savaş Ç.(30)'nın yanına getirdiği belirlendi. Ekipler geçtiğimiz Cumartesi günü Anıl K.'yı Maltepe'deki evinde, Eren Y. ve Savaş Ç.'yi ise Maslak'taki depoda gözaltına aldı. Lüks otomobil de burada bulundu. Şüpheli Anıl K.'nın çeşitli suçlardan suç kaydının olduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı