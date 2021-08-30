Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'nin şirketine ait aracın çalınmasına ilişkin 3 şüpheli yakalandı
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'nin şirketine ait aracın çalınmasına ilişkin 3 şüpheli yakalandı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'nin şirketine ait aracın çalınmasına ilişkin 3 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin şirketine ait lüks aracın çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin şirketine ait lüks aracın çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Çebi ailesinin Üsküdar'da kaldığı bina içindeki güvenlik noktasında gelen şüpheli, kutu içerisinde bulunan araç anahtarlarını alarak park halindeki otomobili çaldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine yaptıkları çalışmada, çevredeki 110 güvenlik kamerasını inceleyerek şüpheliyi belirledi.

Aracın sahte plaka takılarak Maslak'taki bir depoya götürüldüğünü tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olan otomobili depoda buldu.

Polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği önce sürülen A.K. ile aracı depoda saklayan E.Y. ile S.Ç'yi gözaltına aldı.

Daha önce poliste kaydı bulunduğu belirtilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'nin şirketine ait aracın çalınmasına ilişkin 3 şüpheli yakalandı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'nin şirketine ait aracın çalınmasına ilişkin 3 şüpheli yakalandı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'nin şirketine ait aracın çalınmasına ilişkin 3 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'nin şirketine ait aracın çalınmasına ilişkin 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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