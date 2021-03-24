Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den UEFA'nın koşullu ceza kararıyla ilgili açıklama Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den UEFA'nın koşullu ceza kararıyla ilgili açıklama Açıklaması

24.03.2021 18:05 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:08
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den UEFA'nın koşullu ceza kararıyla ilgili açıklama Açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Yargı Komisyonunun verdiği yüzde 15'lik gelir kesintisi cezasının yükümlülükleri yerine getirdiklerinde ortadan kalkacağını, bu konuda da sıkıntı yaşamadıklarını belirtti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Yargı Komisyonunun verdiği yüzde 15'lik gelir kesintisi cezasının yükümlülükleri yerine getirdiklerinde ortadan kalkacağını, bu konuda da sıkıntı yaşamadıklarını belirtti.

Ahmet Nur Çebi, CFCB Yargı Komisyonunun verdiği koşullu cezayla ilgili Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yazılı açıklamada bulundu.

Çebi, UEFA kararının, kulübün bazı ihtilaflı borçlarını vadesinde ödemediği gerekçesiyle şartlı bir parasal cezayı içerdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kovid-19 pandemisi dolayısıyla dünya ve Türk futbolunun yaşamakta olduğu sıkıntılar kamuoyunun malumudur. Bunların yanı sıra, özellikle FIFA ve UEFA'nın da konuya hazırlıksız yakalandığı, ilgili mevzuatı güncellemekte ve yaşanan sıkıntıları doğru adresleme konusunda sıkıntı yaşamakta olduğu aşikardır. Pandemi dolayısıyla ortaya çıkan bazı ihtilaflı yükümlülükler konusunda FIFA ve UEFA karar almakta zorlanmakta, son kararda gördüğümüz üzere pandeminin yaratmış olduğu ortamı ya tamamen ya da kısmen göz ardı etmektedir."

Söz konusu karardaki şartları sağlamakta sorun yaşamayacaklarını aktaran Çebi, "Öncelikle, alınan karar kulübümüzün Avrupa kupalarında mücadele etmesine hiçbir engel teşkil etmemektedir. Karar, şartlı bir parasal cezaya hükmetmektedir. Belirlenen süreler içinde ilgili yükümlülükler yerine getirildiğinde ise otomatik olarak ortadan kalkacaktır. Anılan yükümlülükleri yerine getirmek yönünde kulübümüzün bir ödeme sıkıntısı bulunmamaktadır. Tüm çalışmalarımız ve hukuki mücadelemiz, pandeminin yarattığı tahribatın tüm paydaşlarımız tarafından hakkaniyetli ve adaletli bir şekilde paylaşımını sağlamak, dolayısıyla kulübümüzün hak etmediği maliyetlerin önüne geçmek içindir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Binnur Kaya Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Merve Dizdar
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Caner Erkin Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den UEFA'nın koşullu ceza kararıyla ilgili açıklama Açıklaması - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 18:09:32. #1.14#
title