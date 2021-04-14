Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den gündeme dair açıklamalar Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den gündeme dair açıklamalar Açıklaması

Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den gündeme dair açıklamalar Açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta Cenk Tosun'un yaşadığı sakatlığın kendileri için tatsız bir olay olduğunu söyledi.

Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı'nın istifası hakkında çarpıcı açıklama yaptı: 'Mesajıma cevap vermedi'
Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı'nın istifası hakkında çarpıcı açıklama yaptı: "Mesajıma cevap vermedi"
Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'taki hikayesi sona eriyor
Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'taki hikayesi sona eriyor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta Cenk Tosun'un yaşadığı sakatlığın kendileri için tatsız bir olay olduğunu söyledi.

Çebi, Vodafone Park'ta HDI Sigorta ile gerçekleştirilen iş birliği tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, Cenk Tosun'un yaşadığı sakatlığa değinerek, "Bizim için tatsız bir olay. Hem futbolcumuzun sağlığı söz konusu hem de şampiyonluk yolunda yürürken Beşiktaş'ın yaşadığı büyük sıkıntı söz konusu." dedi.

Cenk Tosun'un sakatlığının zeminden kaynaklandığına dikkati çeken Çebi, "Sakatlığın saha zeminine iyi bakılmamasından kaynaklanması bizi daha da üzmüştür. Körün gözüne parmak sokmak tabiri var ya, öyle oldu. Erzurumspor'un sahasında olayın olması diğer sahalarda olmayacağı anlamına gelmez. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak bir sürü sorunla baş başa kalırken, bir de bu eklendi." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü olarak stat bakımı konusunda görevlerini tam yaptıklarını belirten Çebi, "Stattan sorumlu arkadaşlara teşekkür ediyorum, sorun olmadı. Bu konu kulüp başkanlarının ve kulüplerin hassasiyet göstermesi gereken çok önemli durum haline geldi. Hakemlerden şikayet ederken, kendi sahamızdan şikayet etmeyi bir kanara bırakıyorsak, haksızlık olur." açıklamasını yaptı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü için yapılan yardım gecesine değinen Çebi, "Sonuç itibarıyla Erzurumspor maçının sonucunda olanla başında olan bir olay var. Erzurumspor'un gecesiyle ilgili yanlış anlaşılmalar oldu. Erzurumlular doğru tavır gösterip, geceyi ertelediler. Doğru yaptılar. Teşekkür ediyoruz. Bir hatadan döndüler. Ancak maalesef stattaki zeminin sulanması ve yumuşatılmasıyla ilgili gerekli hassasiyet gösterilmedi. Bir yanlış dönerek gösterdikleri erdemi, zeminin yumuşatılmasında göstermediler." değerlendirmesinde bulundu.

Saha zeminlerinin artık Türkiye'nin genel sorunu olduğunu kaydeden Çebi, "Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak bu konunun takipçisi olacağım. Bu kadar pahalı ve değerli futbolcuların sakatlanmalarına sebebiyet verecek durumların ortadan kalkması için elimizden geleni yapacağız. Federasyon da destek verecektir." şeklinde konuştu.

Mustafa Cengiz'in MHK hakkındaki açıklamaları

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Çebi, "Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu üyesiyken, istifa etmiştir. Nedeni orada alınan kararlar. Kendisine, 'Sayın başkan hangi kararlar alındı ve sizi rahatsız etti.' diye mesaj attım. Yanıt gelmedi. Alınmış karar yok, sadece icraat yapıyoruz." diye konuştu.

Mustafa Cengiz'in hakemlere yönelik açıklamalarına değinen Çebi, şunları söyledi:

"Mustafa Cengiz, her kulüp başkanı gibi kaybedilen maçlardan sonra hakemlerden gördükleri zararı ifade etmiştir. Söyleyecek bir şey yok. Zaman zaman biz de yapıyoruz. Gerçekten hakemlerin hatalı yönettiği maçların ardından yöneticilerin canının yandığını biliyorum. Ben de yaşadım. Mustafa Cengiz bu hissiyatla konuşmuş olabilir ama şunu söylemek istiyorum; sadece o değil, ondan daha fazla biz mağduruz, mağdur olmaya devam ediyoruz. İnşallah mağduriyet ortadan kalkar. Tüm kulüp başkanlarının hakemlere bir şey söyleme ihtiyacı duymadığı günleri inşallah yaşarız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Türker Ertürk Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müjde Ar Burak Deniz Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Diego Ersun Yanal Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den gündeme dair açıklamalar Açıklaması - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 16:42:35. #1.14#

title