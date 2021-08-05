Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı taraftarlara destek çağrısı yaptı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı taraftarlara destek çağrısı yaptı Açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı taraftarlara destek çağrısı yaptı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 13 Ağustos'ta başlayacak 2021-2022 Süper Lig sezonu öncesi siyah-beyazlı taraftarlara destek çağrısında bulundu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 13 Ağustos'ta başlayacak 2021-2022 Süper Lig sezonu öncesi siyah-beyazlı taraftarlara destek çağrısında bulundu.

Beşiktaş dergisinin ağustos sayısında siyah-beyazlı camiaya ve taraftarlara hitap eden Başkan Çebi, "Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda futbolcularımız bu formalarla sahada mücadele ederken sizlerin de tribünde formalarınızı giyerek takımımızı destekleyeceğinizi biliyorum. Sokakta, çarşıda, ofiste, vapurda, otobüste, dolmuşta yeni sezon formalarımızı giyerek gururla, başınız dik, alnınız açık dolaşın." ifadelerini kullandı.

İmkanı olan taraftarların, yeni sezon formalarını evlatlarına, arkadaşına hediye etmesi ricasında bulunan Ahmet Nur Çebi, "Yine imkanı olan taraftarlarımızdan yeni sezon formalarımızı imkanı olmayan taraftarlarımıza hediye edeceğini biliyorum. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanını bayraklarımızla donattınız ve hep birlikte 'Türkiye Siyah Beyaz' dedik. Şimdi de formalarımızı giyerek tribünleri siyah beyaz renklerle donatma zamanı. Bu vesileyle Kovid-19 aşılarınızı yaptırarak sağlıkla ve özenle tribünlerdeki yerlerinizi almanızı bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın başarılarıyla mutlu olacakları günler için yapılanmayı sürdürdüklerini kaydeden Başkan Çebi, "Beşiktaş uğruna terinin son damlasına kadar mücadele edecek sporcularımızla takımımızı güçlendiriyoruz. Başarılı olacağına inanarak göreve getirdiğimiz ve desteklediğimiz teknik direktörümüz Sergen Yalçın ile sözleşmemizi yeniledik. Futbol Yatırımları San. ve Tic. AŞ Genel Müdürlüğü'ne Ceyhun Kazancı'yı getirdik. Liyakati önceliğimiz yaparak işinin ehli profesyonellerle çalışma prensibimizi uygulamaya devam ediyoruz. Yeni sezonda Ceyhun Kazancı'nın, Sergen Yalçın'ın ve futbol takımımızın başarılarının devamını diliyorum. Taraftarlarımızı armanın temsil edildiği her mecrada her zaman olduğu gibi desteğe davet ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Kulüplerin iradelerinin, menajerlerin inisiyatifine terk edilmesinin Türk futbolundaki finansal çıkmazın sebeplerinden bir tanesi olduğuna dikkati çeken Başkan Çebi, "Aynı futbolcuya talip olarak futbolcunun gerçek değerinin üzerine çıkan ödemeler, kulüplerimizi finansal çıkmazların içine sokmuştur. Futbolcu transferlerinde kulüplerin birbirleriyle sağlıklı iletişim ve dayanışma içerisinde olması gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum." yorumunu yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den acı itiraf: Vallahi çok yoruldum ağabey
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den acı itiraf: Vallahi çok yoruldum ağabey
Adana Demir çıldırdı! Beşiktaş'la Adem Ljajic ve Oğuzhan'ın transferi için el sıkışıldı
Adana Demir çıldırdı! Beşiktaş'la Adem Ljajic ve Oğuzhan'ın transferi için el sıkışıldı
Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ın şampiyon olması F.Bahçeli ve G.Saraylılar'ı çok mutlu ediyor
Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ın şampiyon olması F.Bahçeli ve G.Saraylılar'ı çok mutlu ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Seda Sayan Aleyna Tilki
Spor Eda Erdem Metin Oktay Abdullah Avcı Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı taraftarlara destek çağrısı yaptı Açıklaması - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 12:57:16. #1.15#

title