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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi gündemi değerlendirdi (1)

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, eski yönetimin bankalar birliği ile yapılan anlaşma sonrası kulübün yürümeyeceğini gördüğü için seçim kararı aldığını söyledi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi gündemi değerlendirdi (1)
28.04.2020 15:04 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:04

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, eski yönetimin bankalar birliği ile yapılan anlaşma sonrası kulübün yürümeyeceğini gördüğü için seçim kararı aldığını söyledi.

TRT Spor'un yayınına konuk olan Çebi, "Sportif olsun iş hayatı olsun kararların beraber alınması gerekiyor. Bizim için virüs öncesi durumla sonrasında değişen bir şey yok. Kasamıza giren para yoktu. Bankalarla oluşturulan kredi anlaşmaları var. Paranız oraya gidiyor, gelecek paralar da oraya gidiyor. Ne gariptir ki o sözleşme sonrası erken seçim kararı alındı. O imza sonrası Beşiktaş'ın yürüyemeyeceği görüldüğü için seçim kararı alındı. Böyle bir şey imzalayamazsınız. Bütün gelirleriniz bankaya gidecek. Gelir olması için faaliyet göstermeniz lazım faaliyet olmazsa gelir olmaz." diye konuştu.

Beşiktaş'ın ekonomik durumunun farkında olup umursamayanları garip karşıladığını söyleyen Çebi, "Camiada durumun farkında olanlar ve olmayanlar var. Farkında olup umursamayanlar garibime gidiyor. Hep beraber olmazsak başarılı olamayız. 'Paran varsa öde' diyorlar. Ödeyelim de bunu ne ben de iş güç sahibi olan kimse bu borçların tamamını ödeyemez." diye konuştu.

"Kulüpler olmazsa futbolcular da olmayacak"

Futbolcuların alacaklarında indirim istediklerini söyleyen Çebi, "Bu rakamlar zaten yüksekti. Gelirlerin üstünde yapılmış sözleşmeler söz konusu. Kulüpler olmazsa futbolcular da olmayacak. Top oynadıkları kulübün hayatta kalması onların da mesleği icra etmesi için gerekiyor. Bazılarıyla henüz yol alamadık ama ümitliyiz, henüz pes etmedik. 'Bazıları burası bizim evimiz' diyerek gerekli yardımı yapmaya çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Bankalarla yapılan kredi sözleşmesini revize etmemiz gerekiyor"

Gelecek dönemde sponsor gelirlerinin düşeceğini kaydeden Çebi şunları aktardı:

"Sponsorlarımız Beşiktaş'ın şu ana kadar arkasında durdular. Vazgeçme hakkı olanlardan vazgeçenler oluyor. Yeni dönem için onlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Sponsorlarımız da bu durumdan etkilenecekler. Bize verecekleri rakamlar eskisi gibi olmayacak. Taraftarsız oynama da söz konusu, bu da büyük bir gelir kaybı. Böyle bir süreçte gelir kaybımız taraftarı da kaybedince yüzde elli olacaktır. Faiz giderlerimizde düşüş yok ama. Sayın Cumhurbaşkanımız faizin artışına karşı çıkıyor. Faaliyetlerimize ödeyecek para zaten kalmıyor. Önümüzdeki sene başlamadan bankalarla yapılan kredi sözleşmesini revize etmemiz gerekiyor. Şu süreç geçerse haziran, temmuz gibi masaya yatırıp gelirlerin bir kısmını karşılayacağı bir sistem talep ettik. Biz de kendi bütçemizden fedakarlıklar yaparak bu acıyı çekmek zorundayız. Eskisi gibi para harcama şansımız yok."

Salgın sürecinde kulübü kurallara uyarak Ümraniye'den yönetmeye gayret ettiklerini söyleyen Çebi, insanlarla yakın olmayı ve kulübün sportif faaliyetlerini izlemeyi özlediğini söyledi. (Sürecek)

Kaynak: AA

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Spor Manşet

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