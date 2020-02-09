Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi düşerek dirseğini kırdı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi kaza geçirerek dirseğini kırdı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi kaza geçirerek dirseğini kırdı. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Kadın Futbol Takımımızın maçını izlediği BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde talihsiz bir kaza yaşamış, kaza neticesinde Başkanımızın dirseğinde kırık meydana gelmiştir. Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye acil şifalar dileriz" açıklaması yapıldı.
Hastanede tedavisi tamamlanan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, taburcu edilerek evinde istirahate çekildiği açıklandı.
(İHA)