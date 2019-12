Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den yeni yıl mesajı Açıklaması

31.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:38

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yayımladığı yeni yıl mesajında her alanda başarının artmasını hedefleyerek çalışacaklarını belirtti.

Başkan Çebi, siyah-beyazlı kulübün internet sitesindeki mesajında, 2019'un Beşiktaş için büyük bir değişimin de başlangıcı olduğunu belirterek, "Ulaşılabilir, şeffaf ve çalışkan yönetim hedefiyle geldiğimiz bu şerefli görevde ikinci ayımızı doldururken, Beşiktaşlılara ve tüm spor kamuoyuna verdiğimiz sözler doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yönetim kurulunda yer alan tüm arkadaşlarımla mevcut sorunlarımızın çözümü ve geleceğin Beşiktaş'ının planlamasına yönelik gece gündüz çalışıyoruz. Çalışmalarımızda önceliğimiz, her zaman sözünü verdiğimiz şeffaflık ve ulaşılabilirlik oldu. Bu süreçte en büyük destekçimiz olan büyük Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

2020'nin Türk sporunun her anlamda pozitif geliştiği bir yıl olmasını dilediğini bildiren Çebi, "Sporcu yetiştiren, altyapıya önem veren, olimpiyatlarda başarılı sporcular yetiştiren bir camianın oluşması hepimizin ortak çabasıyla mümkün olacak. Türk spor camiasının ilk ve lokomotif kulübü Beşiktaş'ın bu dönüşümde üzerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduğunu belirtmek isterim." görüşlerini aktardı.

"2020'de öncelikli hedefimiz kulübün finansal yapısını düzeltmek"

Ahmet Nur Çebi, yeni yılda öncelikli hedeflerinin mali yapıyı düzeltmek olduğunu vurguladı.

Beşiktaş taraftarının en büyük güçleri olduğunun altını çizen Çebi, şöyle devam etti:

"Yeni yılda da atacağımız her adımda Beşiktaşlılık duruşundan taviz vermeden, her alanda başarının artmasını hedefleyeceğiz. Her branşta, 'Şerefinle oyna hakkınla kazan' felsefesi ile hareket eden, haksızlıklar karşısında dimdik duran, hakkını sonuna kadar arayan, ayrıcalık değil adalet peşinde koşan bir Beşiktaş olacak. 2020'de öncelikli hedefimiz kulübün finansal yapısını düzeltmek olacak. Bunu yaparken de Beşiktaş değerlerine sonuna kadar sadık kalacağız. Kulübün finansal yapısını düzeltirken sportif hedeflerden de asla taviz vermeyeceğiz. Beşiktaş'ı her branşta hak ettiği şampiyonluklara taşımak için var gücümüzle çalışacağız."

Kulübün geçmiş 10 yılını denetleteceklerini yineleyen Çebi, "Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım, yola çıktığımız ilk günden bu yana hesabını veremeyeceğimiz tek bir iş yapmadık, yapmayacağız. Geçmişe yönelik olarak da Beşiktaş'ın son 10 yılının denetlenmesini sağlayacağız. Bağımsız uzmanların yürüttüğü bu süreç tamamlandığında, denetim raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Artık her yönüyle açık, net, şeffaf bir Beşiktaş göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, mesajını şöyle tamamladı:

"Beşiktaş'ın en büyük gücü olan taraftarımıza her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğu bu süreçte, tüm camiamızı Beşiktaş'a destek olmaya davet ediyorum. Bu dönüşümü sizin desteğinizle gerçekleştirebiliriz. 2020 yılının Beşiktaş'ımızın vazgeçilmez değerlerinin yeniden ön plana çıktığı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Tüm Beşiktaşlılara sağlıklı ve mutlu bir yıl dilerim."

Kaynak: AA