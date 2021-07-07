Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den belediye ve bankalara çağrı Açıklaması
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den belediye ve bankalara çağrı Açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den belediye ve bankalara çağrı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, belediyelerin ve bankaların spor kulüpleri kurma yerine mevcut köklü kulüpleri ve sporu desteklemeleri gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, belediyelerin ve bankaların spor kulüpleri kurma yerine mevcut köklü kulüpleri ve sporu desteklemeleri gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Çebi, Beşiktaş dergisinin temmuz sayısında yer alan yazısında, "Spor branşlarında belediyelerin ve bankaların kendi spor kulüplerini kurmaları yerine mevcut köklü spor kulüplerini ve sporu desteklemeleri gerektiğini düşünüyorum. Ezeli rakiplerimiz ve ebedi dostlarımız Galatasaray'ı ve Fenerbahçe'yi kadın futbol ve hentbol şubelerini açmaya davet ediyorum. Ülkemizin köklü spor kulüplerinin desteklenmesinin ülkemizin geleceği adına öneminin tekrar altını çizmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kadın voleybolunda yeni bir yapılanmaya gittiklerini aktaran Çebi, şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır yaşanan yönetimsel hatalar ve popülist tutumlar nedeniyle ciddi bir ekonomik kriz doğuran etmenleri ortadan kaldırdık. Tüm branşlarımızda olduğu gibi yeniden yapılanma sürecini kadın voleybol şubemizde başlattık. Takımımızın yeniden hak ettiği yere gelmesi için çalışan şube yöneticimiz Semih Çıtak'a da başarılar dilerim."

Güreş, boks ve cimnastik şubelerini Vodafone Park'a taşıdıklarını belirten Çebi, "Sporcularımız ve antrenörlerimiz, sporun ve bilimin gerektirdiği modern tesislere kavuştu. Onların bu tesislerde sağlıklı bir şekilde çalışabilmeleri için gerekli tüm altyapıyı sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

Çebi ayrıca, siyah-beyazlı taraftarları "Bırakmam Seni" kampanyasına katılmaya davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den belediye ve bankalara çağrı Açıklaması - Haberler Spor
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