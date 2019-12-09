Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan hakem tepkisi Açıklaması

09.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:54

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı ve Futbol A Takımı Sorumlusu Emre Kocadağ, siyah-beyazlı takımın Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı maçtaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

Kocadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kasımpaşa-Beşiktaş maçında maalesef takımımız aleyhine birçok hatalı hakem kararı ile karşı karşıya kaldık." dedi.

Hakem kararlarının olumsuz etkilerine değinen Kocadağ, "Beşiktaş olarak futbolcularımızın emeklerinin boşa gitmesi bir yana futbol endüstrisinin de bu kararlar sebebiyle negatif etkilendiğini görüyoruz. Verilen yanlış kararlar konusunda sadece Beşiktaş için değil tüm kulüpler için karşısında olduğumuzunun bilinmesini istiyoruz." diye konuştu.

Kocadağ, hatalı hakem kararlarının takipçisi olacaklarını da vurgulayarak, "Daha önce de söylemiştik. Maçlarda yaşanan hakem hatalarının bir an önce düzeltilmesi için yetkili tüm merciler ile görüşmelerimizi başlattık. Bunun mutlak takipçisi olacağız. Yetkili kurulların ve görevlilerin gereğini yapmasını umut ediyoruz. Bunun beklentisi içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA