Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ: "Başlarken 2 hedef koymuştuk, hedeflerimiz gerçekleşti"
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Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ: "Başlarken 2 hedef koymuştuk, hedeflerimiz gerçekleşti"

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ: 'Başlarken 2 hedef koymuştuk, hedeflerimiz gerçekleşti'
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Spor

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek kupayı kazanan Beşiktaş'ın asbaşkanı Emre Kocadağ, lig başlarken 2 kupa hedeflediklerini ve bunların da gerçekleştiğini ifade etti.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek kupayı kazanan Beşiktaş'ın asbaşkanı Emre Kocadağ, lig başlarken 2 kupa hedeflediklerini ve bunların da gerçekleştiğini ifade etti.

Kocadağ, maç sonu yaptığı açıklamada, sezonun salgın nedeniyle çok zor geçtiğini söyledi.

Sezon başında zor şartlarda iyi bir kadroyla, iyi bir teknik ekiple sezona başladıklarını dile getiren Kocadağ, "Gerçekten de başlarken 2 hedef koymuştuk. Bu hedeflerin biri lig şampiyonluğuydu bir tanesi de Türkiye Kupasıydı. Öncelikli hedefimiz bunlarda sonuna kadar mücadele edip son noktaya kadar gelmek sonrasında da lehimize finalize etmekti. Bu dileklerimiz gerçek oldu." diye konuştu.

Başkan Ahmet Nur Çebi'ye, yönetim kuruluna, Teknik Direktör Sergen Yalçın'a, teknik ekibe, tüm futbolculara ve kulüp çalışanları teşekkür eden Kocadağ, "Gerçekten eşi görülmemiş bir mücadele verdiler. Çok ciddi maç trafiği, çok ciddi imkansızlıklar pandemiden ötürü. Ailelerinden ayrı kaldılar. Bizler de öyle. Çok fedakarlıklar yapıldı. Sonunda çift kupayla buradan, İzmir'den dönüyoruz. İzmir'e gelirken 'acaba çift kupa olur mu' diye düşünmüştük. Allah'a hamdolsun bize bunu nasip etti." ifadelerini kullandı.

Ligin sonuna doğru çok ciddi bir stres oluştuğunu belirten Kocadağ, "Çünkü büyük bir mücadele sonunda bu kupaları isteyen bir takım, isteyen bir kulüp var. Bu stres lig şampiyonluğu ile boşaldı. Ben bugün daha rahat bir maç bekliyordum. Göztepe maçında da gerçek futbolumuzu ortaya yansıtamadık. Final maçları böyle olur. Çok stresli bir maçtı. Orada bizim maçı kazanmamız öncelikli hedefti. Ama ondan sonrasında futbolcular teknik heyet bizler İzmir'de güzel vakit geçirdik. Otelde güzel vakit geçirdik. Sonrasında da bugün daha iyi bir oyunla kupamızı da müzemize götürüyoruz. Çok mutluyuz. İzmir bizi güzel ağırladı." şeklinde konuştu.

Stada gelirken bir takım talihsizlikler yaşandığını aktaran Kocadağ, şunları kaydetti:

"Otobüsümüze bir saldırı var. Ben bunu tüm İzmir halkına mal etmek istemiyorum. İzmir halkı bizim için çok değerli. Fakat istenmeyen olaylar yaşandı, bir kulüp çalışanımız yaralandı. Onun dışında takım otobüsünün taşlanması var. Futbolda çok görmek istemediğimiz geçmişte kalmış şiddet olayları. Personelin durumu iyi. Küçük bir yaralanma. İl Emniyet Müdürümüz olaya müdahale ettiler. İnşallah bir daha yaşanmaz. "

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ: "Başlarken 2 hedef koymuştuk, hedeflerimiz gerçekleşti" - Haberler Spor
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