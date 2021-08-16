Beşiktaş Kulübü, Adem Ljajic'in takımdan ayrı çalışacağını açıkladı

Beşiktaş Kulübü, orta saha oyuncusu Adem Ljajic'in takımdan ayrı çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.

Beşiktaş Kulübü, orta saha oyuncusu Adem Ljajic'in takımdan ayrı çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Adem Ljajic, teknik heyetimizin değerlendirmesi doğrultusunda bundan böyle çalışmalarına takımımızdan ayrı olarak devam edecektir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan