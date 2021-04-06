Beşiktaş Kulübü, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Beşiktaş Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla ve Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak gayesiyle 6 Nisan 1920 tarihinde yayın hayatına başlayan, günümüzde ise ilkeli yayıncılık anlayışıyla dünyanın önde gelen haber merkezleri arasında bulunan Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederiz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür