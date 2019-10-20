Beşiktaş Kulübü 34'üncü başkanını seçiyor (FOTOĞRAFLAR)

PKK'nın elebaşından, geri çekilmesi beklenen teröristlere "Çıkmayın" talimatı geldi
Vekillerin, "Erdoğan'ın korumaları bizi itip kakıyor" şikayetine AK Parti'den çözüm geldi
'Hanımağa', gözcülük yapanlara cinsel ilişki ücretinde indirim yapmış
Almanya eski Dışişleri Bakanı Gabriel'den Merkel'i sarsan itiraf: Erdoğan bizi uyarmıştı
İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar
Barış Pınarı Harekatı'nda sessizliğini koruyan Hamas, Pakdil'in vefatı sebebiyle Türk halkına başsağlığı diledi