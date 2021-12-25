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Beşiktaş Kulübü 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı başladı

Beşiktaş Kulübü 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı başladı
Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübü'nün 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı başladı.

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BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş Kulübü'nün 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı başladı.

Akatlar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen, Beşiktaş Kulübü 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu, saat 10.00'da başladı. Genel kurula başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu tam kadro olarak katılırken, Kongre Divan Başkanlığı'na ise Engin Baltacı seçildi. Beşiktaş yönetiminin Kongre Divan Başkanlığı için önerdiği isim olan Engin Baltacı, oy çokluğu ile seçildi. Genel kurul toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başladı.

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Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Spor Haberleri

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