Beşiktaş Kulübü 2019 idari ve mali genel kurulu - Haberler Spor
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Beşiktaş Kulübü 2019 idari ve mali genel kurulu

Beşiktaş Kulübü 2019 idari ve mali genel kurulu
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübünde gerçekleştirilen 2019 olağan idari ve mali genel kurul toplantısında eski başkan Fikret Orman'ın iki dönemi ibra edilmezken, mevcut başkan Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi.

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BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübünde gerçekleştirilen 2019 olağan idari ve mali genel kurul toplantısında eski başkan Fikret Orman'ın iki dönemi ibra edilmezken, mevcut başkan Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi.

Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen genel kurulda Fikret Orman'ın iki dönemiyle, Ahmet Nur Çebi yönetimi idari ve mali yönden ayrı ayrı üyelerin oylamasına sunuldu.

Genel kurulda ilk olarak Fikret Orman başkanlığında 01.01.2019-12.05.2019 döneminde görev yapan yönetim kurulu idari ve mali yönden ibraya sunuldu. Orman'ın bu dönemi idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edilmedi.

Fikret Orman'ın 12.05.2019-20.10.2019 dönemindeki yönetim kurulu da idari ve mali yönden üyeler tarafından oy çokluğuyla ibra edilmedi.

Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki 20.10.2019-31.12.2019 döneminde görev yapan yönetim kurulu ise oy çokluğuyla idari ve mali yönden ibra edildi.

Üyeler alınan kararlar sonrası tezahüratta bulundu.

Beşiktaş Kulübü 2019 idari ve mali genel kurulu

Beşiktaş Kulübü 2019 idari ve mali genel kurulu

Beşiktaş Kulübü 2019 idari ve mali genel kurulu

Beşiktaş Kulübü 2019 idari ve mali genel kurulu

Beşiktaş Kulübünde Ahmet Nur Çebi başkanlığında 20.10.2019-31.12.2019 döneminde görev yapan yönetim kurulu idari ve mali yönden ibra edildi.

Beşiktaş Kulübünde Ahmet Nur Çebi başkanlığında 20.10.2019-31.12.2019 döneminde görev yapan yönetim kurulu idari ve mali yönden ibra edildi.

 Son Dakika: Beşiktaş'ta deprem! Eski başkan Fikret Orman, idari ve mali yönden ibra edilmedi

Son Dakika: Beşiktaş'ta deprem! Eski başkan Fikret Orman, idari ve mali yönden ibra edilmedi

 Beşiktaş Kulübünde Fikret Orman başkanlığında 01.01.2019-12.05.2019 döneminde görev yapan yönetim kurulu idari yönden ibra edilmedi.

Beşiktaş Kulübünde Fikret Orman başkanlığında 01.01.2019-12.05.2019 döneminde görev yapan yönetim kurulu idari yönden ibra edilmedi.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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