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Beşiktaş Spor Kulübü, Mesut Bakkal, Beşiktaş, Spor

Beşiktaş Kulübü: "1986-87 sezonu şampiyonu olarak tescil edilmemizi talep ediyoruz"

Beşiktaş Kulübü, Teknik Direktör Mesut Bakkal'ın, 'Mesut Bir Adamın Hikayesi' kitabındaki teşvik pirim açıklamalarına ilişkin olarak, "TFF'nin ilgili kurullarını göreve davet ediyoruz.

13.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:22
Beşiktaş Kulübü:

Beşiktaş Kulübü, Teknik Direktör Mesut Bakkal'ın, 'Mesut Bir Adamın Hikayesi' kitabındaki teşvik pirim açıklamalarına ilişkin olarak, "TFF'nin ilgili kurullarını göreve davet ediyoruz. 1986-1987 sezonu şampiyonu olarak tescil edilmemizi talep ediyoruz" dedi.


Beşiktaş Kulübü, Teknik Direktör Mesut Bakkal'ın, 'Mesut Bir Adamın Hikayesi' kitabında Galatasaray'dan 1986-1987 sezonunda teşvik primi aldıklarını itiraf etmesi üzerine siyah-beyazlılardan konuya ilişkin bir açıklamada geldi.


Beşiktaş'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:


"TFF'ye tescilli Teknik Direktör Mesut Bakkal, yazmış olduğu 'Mesut Bir Adamın Hikayesi' isimli kitapta, 1986-1987 sezonunun 35. haftasında oynanan Beşiktaş müsabakasında kendisinin ve Denizlispor oyuncularının tamamının açıkça teşvik primi aldığını itiraf etmiştir ve ayrıca söz konusu müsabakada oynayan Denizlisporlu oyuncuların tamamının doping içeren madde kullandığını itiraf etmiştir.


TFF Futbol Disiplin Talimatı'nda 56. maddesinde belirtildiği üzere, bir müsabakanın sonucunu veya sürecini hukuka ve spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek yasaktır. Teşvik primi verilmesi de bu kapsamdadır. Ayrıca doping kuralı da açıkça ihlal edilmiştir. Söz konusu açıklamalar utanç verici olmakla birlikte, hukuken soruşturma ve kovuşturma imkanının halen bulunması nedeniyle TFF'nin ilgili kurullarını göreve davet ediyoruz.


Bugün TFF'ye gönderilen ve ekte yer alan dilekçemiz ile 1986-1987 sezonunun 35. haftasında oynanan Beşiktaş - Denizlispor müsabakasının Kulübümüz lehine 3-0 hükmen galibiyet ile tescil edilmesini, 1986-1987 sezonuna ilişkin lig tescilinin iptali, sıralamanın yeniden düzenlenerek söz konusu geçerli olan averaj kurallarının da dikkate alınarak 1986-1987 Süper Lig Şampiyonu olarak Kulübümüzün tescil edilmesini talep ediyoruz." - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

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