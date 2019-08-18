Beşiktaş kötü başladı

18.08.2019 00:00

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 1. haftasında Sivasspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadele ev sahibi takımın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar

10. dakikada Beşiktaş'ın sol kanattan gelişen atağında Güven'ın pasında ceza sahası içerisindeki Quaresma'ya gönderdi. Quaresma'nın sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Samassa topu çıkarmayı başardı. Dönen topu Boyd yeniden kaleye göndermek istedi, top direğin yanından dışarı çıktı. 16. dakikada Erdoğan'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan, Yatabare sert bir şutla topu kaleye gönderdi. Utku topa hakim oldu. 23. dakikada Mert'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Yatabare topu kafası ile kaleye göndermek istedi. Caner çizgi üzerinde topu çıkarttı. 24. dakikada sol kanatta topla buluşan Mert, kale önüne topu ortaladı. Yatabare'nin yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda Utku topu çıkartmayı başardı. 25. dakikada Dorukhan ceza sahasının dışından, uzun bir mesafeden topu kaleye gönderdi. Samassa topu kontrol etmeyi başardı. 30. dakikada ceza sahası içerisinde Erdoğan'ın pası ile topla buluşan Ziya, topu ön direğe ortaladı. Mert'in dokunuşu ile top ağlarla buluştu. 1-0

33. dakikada Goiano'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Erdoğan'ın vuruşunda top kaleci Utku'nun kucağında kaldı. 35. dakikada Caner'in uzun pasında Quaresma topu Gökhan'a gönderdi. Gökhan'ın yaptığı ortada Boyd topa dokundu. Top üstten dışarı çıktı. 54. dakikada Medel'den topu kazanan Emre'nin pasında sol çaprazda topla buluşan Yatabare, çizgi üzerinden uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0 58. dakikada sol kanatta topla buluşan Quaresma'nın uzun pasında top kaleci Muammer'de kaldı. 76. dakikada Cofie'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Emre'nin uzun şutunda top ağlarla buluştu. 3-0 81. dakikada Yatabare'nin pasında ceza sahasına giren Mert'in şutunda kaleci Utku topu kornere çeldi. 89. dakikada Mert'in pasında Yatabare topla buluştu. Yatabare'nin hatasında top kaleci Utku'da kaldı.

Stat: Sivas 4 Eylül Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xxx, Ali Saygın Ögel xxx, Samet Çavuş xxx Sivasspor: Samassa xx (Muammer dk. 45 xx), Ziya xxx, Aaron xxx, Caner xxx, Marcello xxx, Cofie xxx, Mert xx (Rybalka dk. 83 x), Hakan xx, Erdoğan xx (Fernando dk. 69 xx), Yatabare xx, Emre xx Yedekler: Kone, Uğur, Papp, Hugo, Rybalka Teknik Direktör: Rıza Çalımbay Beşiktaş: Utku xx, Caner xx, Ruiz xx, Vida xx, Gönül xx, Medel xx (Oğuzhan dk. 62 xx), Dorukhan xx (Orkan dk. 75 x), Quaresma xx (Mehmet dk. 62 x), Ljajic xx, Body xx, Güven xx Yedekler: Douglas, Necip, Muhayer, Pedro Teknik Direktör: Abdullah Avcı Goller: Mert (dk. 30), Yatabare (dk. 54), Emre (dk. 76) (Sivasspor) Sarı kartlar: Ziya, Mert, Cofie, Hakan (Sivasspor), Ljajic, Body, Caner (Beşiktaş)

(Onur Erden - Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İHA