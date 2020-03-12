Beşiktaş, koronavirüse karşı önlemlerini alıyor BEŞİKTAŞ Belediyesi, Türkiye'de tespit edilen koronavirüsü vakası sonrası ilçede yapılacak çalışmalar için acil eylem planı oluşturdu.

BEŞİKTAŞ Belediyesi, Türkiye'de tespit edilen koronavirüsü vakası sonrası ilçede yapılacak çalışmalar için acil eylem planı oluşturdu. İlçedeki ortak yaşam alanlarında dezenfekte çalışmalarına hız verilirken, Başkan Akpolat bu çalışmaları yakından takip etti ve yetkililerden detaylı bilgiler aldı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından açıklanan ve Türkiye'de de tespit edilen Koronavirüs vakası sonrası Beşiktaş Belediyesi de acil eylem planı oluşturdu. Başkan Akpolat, ilgili faaliyetleri yürüten başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir araya gelerek, ilçede yapılması gereken çalışmalara hız verdi. Dezenfekte uygulamaları kapsamında şu ana kadar okullar, camiler, cem evi, kiliseler, belediyeye bağlı birimler, personel servisleri, taksi durakları, ilçe emniyet müdürlüğü karakolu, müzeler, kreşler başta olmak üzere ortak yaşam alanları ilaçlanarak dezenfekte edildi. Önümüzdeki günlerde de dezenfekte işlemi devam edecek.

"BÜTÜN HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK, HALKIMIZIN YANINDAYIZ"

Daha önce, 'Yeni Koronavirüs'e (Covid-19) karşı vatandaşların bireysel olarak alabileceği tedbirlere yönelik bilgilendirici metinler paylaşan Başkan Akpolat, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek şu açıklamayı yaptı:

"Sevgili Beşiktaşlılar, ilçemizde vatandaşlarımızın sağlığı bizim birinci önceliğimiz. Dünya'da Koronavirüs yaygınlaşmaya başladığı andan itibaren önlemlerimizi aldık, kriz masamızı oluşturduk ve ilçemizde bulunan okullarımızı, ibadethanelerimizi yani risk oluşturacak bütün alanları dezenfekte etmeye ve temizlemeye başladık. Bundan sonraki süreçte de bu çalışmalarımız ve farkındalık çalışmalarımız devam edecek. Çok kısa bir zaman içerisinde Beşiktaş'ta risk oluşturacak bütün alanları dezenfekte etmiş olacağız. Kaygılarınızı biliyoruz, kaygılarınızın farkındayız. Bütün vatandaşlarımızla el birliği içerisinde, dayanışma duygusuyla beraber bu krizi hep beraber aşacağız."

ÇANAKKALE GEZİSİ TEDBİR AMAÇLI ERTELENDİ

Öte yandan Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle 14-15-16 Mart tarihlerinde Çanakkale'ye günübirlik gezi düzenleyecek olan Beşiktaş Belediyesi Koronavirüs (Covid-19 ) nedeniyle tedbir amaçlı Çanakkale gezisini ileri bir tarihe erteleme kararı aldı.

Kaynak: DHA