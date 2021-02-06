Beşiktaş, Konyaspor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor

Ljajic mi Oğuzhan mı oynayacak?

Mensah ve Dorukhan cezalı, Gökhan Töre sakat

Önce ligde sonra kupada karşılaşacaklarSarı kart sınırında 3 futbolcu

Ali DANAŞ/İSTANBUL, - Beşiktaş, Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspspor'u konuk edecek. Yarın akşam Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve Halis Özkahya tarafından yönetilecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz yaparken, Sarper Barış Saka 4'üncü hakem olacak.Ligin ilk devresini lider bitiren Beşiktaş, ikinci yarıya Trabzonspor'a 2-1 yenilerek başlarken, ardından Fraport TAV Antalyaspor'la da deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve iki maçta 5 puan kaybetti. 5 puanın yanı sıra liderliği de kaybeden siyah beyazlılar, averajla Galatasaray'ın ardında 3'üncü sırada yer alıyor. Beşiktaş, iki rakibi Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşılaşacağı haftada yeniden çıkış yakalamak ve derbi haftasını değerlendirmek için mutlak galibiyet peşinde.LJAJİC Mİ OĞUZHAN MI OYNAYACAK?Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Konyaspor karşısında ilk onbirde bazı değişiklikler yapması bekleniyor.Son iki maçta biraz yorgun olduğu gözlenen Atiba'yı dinlendirmesi beklenen Yalçın'ın, Mensah ve Dorukhan'ın aynı anda cezalı olması sebebiyle bu kararını uygulayıp uygulamayacağı son antrenmanda belli olacak. Yalçın'ın Necip'i defansif orta saha oynatıp, Josef'i öne koyması ve yanında Ljajic-Oğuzhan ikilisinden birini oynatması da seçenekler arasında. Antalya maçına yedek başlayan Ghezzal'ın da N'Koudou'nun yerine kadroya dönmesine kesin gözle bakılıyor.Beşiktaş'ın Konyaspor karşısındaki muhtemel onbiri "Ersin - Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Necip, Ghezzal, Josef, Oğuzhan (Ljajic), Larin, Aboubakar" şeklinde.MENSAH VE DORUKHAN CEZALI, GÖKHAN TÖRE SAKATBeşiktaş, Konyaspor maçına 3 futbolcusundan yoksun çıkacak.Kırmızı kart cezalısı Dorukhan Toköz ve sarı kart cezalısı Mensah'la birlikte geçen hafta idmanda sakatlanan Gökhan Töre de yarın akşam maç kadrosunda olmayacak.ÖNCE LİGDE SONRA KUPADA KARŞILAŞACAKLARBeşiktaş ile Konyaspor 4 gün arayla iki maçta karşılaşacak.İki ekip yarın akşam önce Süper Lig'in 24'üncü haftasında Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Beşiktaş ve Konyaspor bu maçın ardından bu kez Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konya'da karşı karşıya gelecek. 11 Şubat Perşembe akşamı saat 20.45'te oynanacak maçı kazanan takım kupada yarı finale çıkacak.SARI KART SINIRINDA 3 FUTBOLCUSiyah beyazlı takımda 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

3 sarı kartı olan Vida, Ghezzal ve Rosier Konyaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda 25'inci haftada Gençlerbirliği'ne karşı forma giyemeyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali DANAŞ