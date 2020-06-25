Beşiktaş, Konyaspor maçına hazır Süper Lig'in 29'uncu haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmasıyla devam eden antrenman; taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 29'uncu haftasında yarın saat 21.00'de Vodafone Park'ta İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

Kaynak: DHA