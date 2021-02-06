Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

06.02.2021 17:35 | Son Güncelleme: 06.02.2021 17:38
Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktik maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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