18.11.2019 19:22 | Son Güncelleme: 18.11.2019 19:29

- Beşiktaş, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL - Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, 1 günlük aranın ardından bu maçın hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti.

Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları devam etti. Dün izin yapan siyah-beyazlılar, bu sabah Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde çalıştı. Grip nedeniyle geçtiğimiz hafta takımdan ayrı kalan Caner Erken çalışmada yer alırken, milli takımdan dönen Burak Yılmaz da takımla birlikte çalıştı. Hafif sakatlığı bulunan ve bu nedenle antrenmanın ilk bölümünde tedavi olan Atiba, daha sonra sahaya gelerek özel programı doğrultusunda çalıştı. Kanadalı futbolcu, kendi çalışmasını tamamladıktan sonra saha kenarından çift kale maçı takip etti. Atiba'nın çarşamba günü takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Milliler yok

Basına açık olarak gerçekleşen antrenman öncesinde Teknik Direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarının yanına gelerek tek tek selam verdi ve ardından sahaya döndü. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmaya milli takımlarda bulunan Diaby, Elneny, Boyd, Adem Ljajic, Güven Yalçın ve Ersin Destanoğlu katılmadı. Sakatlıkları süren Dorukhan ve Douglas'ın da tedavilerine devam edildi. Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması gerçekleştiren futbolcular, ardından 3 takım halinde top kapma çalışması yaptı. Top kapma çalışmasının ardından yine 3 takıma ayrılan futbolcular, yarı sahada çift kale maç yaptı. Turnuvayı kazanan yeşil takım, antrenmanın ardından galibiyet pozu verdi. İdman şut çalışmasıyla tamamlandı. Siyah-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla Konyaspor hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: İHA