Beşiktaş Kongresi İşte Böyle Geçti

22.10.2019 17:39

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı büyük bir coşkuyla yapıldı. Beşiktaş'ın 34.başkanı yapılan oylamalar sonucunda Ahmet Nur Çebi oldu. Rakiplerini geride bırakarak başkan seçilen Çebi ilk konuşmasında "Değerli Beşiktaşlılar, bu genel kurulda görev yapan herseke teşekkür ederim. Beşiktaş Jimnastik Kulübü bugün yeni bir döneme, yeni ufka çalışmıştır." dedi.