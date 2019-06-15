BEŞİKTAŞ KONGRE ÜYESİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZA KAMERADA
Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Beşiktaş kongre üyesi Abdullah Baysal, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Beşiktaş kongre üyesi Abdullah Baysal, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Baysal'ın hayatını kaybettiği kaza kameralara yansıdı. Barbaros Bulvarı Balmumcu Tünel girişi Zincirlikuyu istikametinde dün meydana gelen kazada Beşiktaş Kongre Üyesi ve aynı zamanda İNDER (İnşaatçılar Derneği Genel Sekreteri) Abdullah Baysal (74) hayatını kaybetti. Baysal'a otomobilin çarpma anı caddede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Baysal'a yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobil çarpıyor.
Görüntü Dökümü
---------------------
(GÜVENLİK KAMERASI)
-Baysal'a otomobilin çarpma anı
(AKTÜEL)
-Dün çekilen olaya ilişkin görüntüler
Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü'ne yapılan saldırıyı kınıyoruz
Son Dakika Haberleri