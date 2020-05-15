Beşiktaş Kondisyoneri Stefano Marrone'dan Açıklamalar
Beşiktaş'ın İtalyan kondisyoeri Stefano Marrone, açıklamalarda bulundu. "Türkiye’de futbol tarz açısından Premier Lig’e benziyor." diyen Marrone, "Küçük ya da büyük takım fark etmez, öncelikle fiziksel olarak sahada rakibinize denklik sağlamalısınız. Sonrasında teknik ve taktik gelir" ifadelerini kullandı.
15.05.2020 19:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:11
Beşiktaş'ın İtalyan kondisyoeri Stefano Marrone, açıklamalarda bulundu. "Türkiye'de futbol tarz açısından Premier Lig'e benziyor." diyen Marrone, "Küçük ya da büyük takım fark etmez, öncelikle fiziksel olarak sahada rakibinize denklik sağlamalısınız. Sonrasında teknik ve taktik gelir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Dugout