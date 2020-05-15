Beşiktaş Kondisyoneri Stefano Marrone'dan Açıklamalar Beşiktaş'ın İtalyan kondisyoeri Stefano Marrone, açıklamalarda bulundu. "Türkiye’de futbol tarz açısından Premier Lig’e benziyor." diyen Marrone, "Küçük ya da büyük takım fark etmez, öncelikle fiziksel olarak sahada rakibinize denklik sağlamalısınız. Sonrasında teknik ve taktik gelir" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın İtalyan kondisyoeri Stefano Marrone, açıklamalarda bulundu. "Türkiye'de futbol tarz açısından Premier Lig'e benziyor." diyen Marrone, "Küçük ya da büyük takım fark etmez, öncelikle fiziksel olarak sahada rakibinize denklik sağlamalısınız. Sonrasında teknik ve taktik gelir" ifadelerini kullandı. Kaynak: Dugout