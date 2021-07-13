Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
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Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Kondisyon ve taktik çalışması olan antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması ile devam eden antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

 


Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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