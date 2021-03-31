Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
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Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı çalışmayla devam etti.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı çalışmayla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sağanak yağmur altında basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Kasımpaaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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