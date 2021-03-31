Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 32'nci haftasında pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmayla devam etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 32'nci haftasında pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmayla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah sağanak yağış altında basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas ve 5'e 2 çalışmaları ile minyatür kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı.Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını, yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı