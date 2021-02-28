Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
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Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

28.02.2021 14:50 | Son Güncelleme: 28.02.2021 14:54
Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Gruplar halinde ayak tenisi maçları oynandı. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi.Siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 16.00'da özel uçakla Malatya'ya giderek kampa girecek.


Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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