Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 27'nci haftasında cuma günü evinde Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, sabah yaptığı çalışmayla devam etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 27'nci haftasında cuma günü evinde Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, sabah yaptığı çalışmayla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına ilk on beş dakikası açık yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası şut çalışması ile tamamlandı.Siyah-beyazlılar, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali DANAŞ