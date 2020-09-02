Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı Beşiktaş, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 çalışması ve dayanıklılık koşuları yapıldı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı çalışmayla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA