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Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
02.09.2020 13:03 | Son Güncelleme: 02.09.2020 13:08

Beşiktaş, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 çalışması ve dayanıklılık koşuları yapıldı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı çalışmayla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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