Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

17.10.2019 14:13

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.



Antrenmanda rehabilitasyon ve bireysel çalışma süreçleri devam eden; Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Oğuzhan Özyakup ve Georges N'Koudou yer almadı.



Beşiktaş, deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçı için yarın saat 11.30'da özel bir uçakla Ankara'ya gidecek ve hazırlıklarını saat 17.30'da Ankara'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA