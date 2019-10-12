Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

12.10.2019 14:39
Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Çalışmaya milli takımlarda olan futbolcular ile tedavisine devam edilen Oğuzhan Özyakup ve Georges N'Koudou katılmadı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Siyah-beyazlı futbolcular ardından pas, dar alanda oyun-kontrol-pas ve 1'e 1, 2'ye 2, 3'e 3 çalışmalarını gerçekleştirdi. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.Yarını izinli geçirecek Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.


Kaynak: DHA
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