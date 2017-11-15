Beşiktaş Kondisyon ve Taktik Çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.



Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, top kontrol çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve duran top çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.



Antrenmana milli takımlarda olan Babel ve Pepe katılmadı.



Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenman ile tamamlayacak ve daha sonra kampa girecek. - İSTANBUL